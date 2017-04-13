В Кривом Роге во время пожара в частном доме погиб 67-летний мужчина

В понедельник, 24 апреля, в 14:13 на номер Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в частном жилом доме в городе Кривой Рог на ул. Вернадского.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что пожар произошел в одной из комнат одноэтажного жилого дома.

«Огонь повредил электропроводку и домашние вещи на площади 1 кв. м. Пожар был ликвидирован населением еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1950 года рождения. Для установления достоверной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - отметили в спасательном ведомстве.

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Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

