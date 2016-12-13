В Кривом Роге во время пожара в частном доме погибли 2 человека

В четверг, 22 декабря, в 6:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Камчатской в Центральном районе Кривого Рога.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Было установлено, пожар возник в одной из комнат дома.

«Во время тушения пожара были обнаружены тела двух людей, женщины 1943 года и мужчины 1967 года. Площадь пожара составила 4 м.кв. Огнем уничтожены домашние вещи и мебель в комнате. Причины возникновения пожара устанавливаются. Пожар был локализован в 07:05, а уже ликвидирован в 07:20», - отметили в спасательном ведомстве.

К ликвидации пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.