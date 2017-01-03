В Кривом Роге во время пожара в жилом доме пострадала пенсионерка

Во вторник, 3 января, в 22:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по улице Соборности в городе Кривой Рог.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в однокомнатной квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома.

«В результате пожара пострадала хозяйка квартиры - гражданка 1935 года. Работники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии в Криворожскую городскую больницу № 1. Пламя пожарным удалось локализовать в 22:26, а полностью ликвидировать - в 22:35. Пожаром повреждено домашнее имущество на площади 4 кв. м», - отметили в спасательном ведомстве.

Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.

К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы спасательной техники и 11 человек личного состава.

