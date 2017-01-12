В Кривом Роге вор напал на патрульного полицейского

25 декабря 2016 года во время несения службы на ул.Мусоргского Покровского района Кривого Рога сотрудник патрульной полиции получил телесные повреждения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Пострадавший полицейский вместе со своим напарником прибыли на место вызова, в сообщении говорилось, что двое неизвестных пытаются похитить металлические решетки с окон магазина.

«Патрульные полицейские обнаружили и задержали двух человек. Злоумышленниками оказались местные жители, неработающие ранее судимые 27-летний и 29-летний молодые люди, которые в состоянии алкогольного опьянения начали оскорблять сотрудников полиции и высказываться в их адрес нецензурной бранью. При этом, один из злоумышленников начал хватать одного полицейского за форменную одежду, а другой нанес второму милиционеру три удара рукой в лицо, причинив последнему телесные повреждения в виде ушиба нижней губы», - отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Покровского отдела полиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

27-летнему мужчине, который причинил телесные повреждения патрульному, 19 января текущего года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

