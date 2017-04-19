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| Криминал / Происшествия | 13:33 | 27.04.2017
В Кривом Роге злоумышленники похитили мужчину и требовали переписать на них квартиру

В Кривом Роге сотрудники полиции прямо в нотариальной конторе задержали мужчин, которые похитили местного жителя и требовали переписать на них квартиру.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что изначально потерпевший привез злоумышленникам $4 тыс., которые задолжал его товарищ. Однако нападающим этого оказалось мало - они похитили мужчину и требовали от него переписать на них квартиру в центральном районе Кривого Рога.

«Напуганный мужчина позвонил жене и рассказал, что его удерживают неизвестные лица и для того, чтобы его отпустили, необходимо переписать на них квартиру. Женщина обратилась с заявлением в Криворожское отделение полиции. Она рассказала, что неизвестные уже 4 дня удерживают ее мужа. Было установлено, что мужчина поручился за своего товарища, который у общего знакомого взял в долг $4 тыс. и исчез. Прошел год и кредиторы сообщили, что нужно отдать долг товарища и договорились о встрече в г. Павлоград Днепропетровской области. 21 апреля 2017 26-летний мужчина взял нужную сумму и поехал на встречу с кредиторами, после чего с ним прервалась связь», - рассказали в пресс-службе.

Под прикрытием полиции женщина взяла документы на квартиру и уехала к нотариусу, куда должны были приехать похитители вместе с мужем. Когда все участники сделки собрались у нотариуса, при заключении договора купли-продажи, оба злоумышленника были задержаны сотрудниками полиции.

Работники уголовного розыска доставили их в Криворожский отдел полиции. Похитителями оказались жители Павлограда 23 и 26 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.


 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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