| Криминал / Происшествия | 13:33 | 27.04.2017 В Кривом Роге злоумышленники похитили мужчину и требовали переписать на них квартиру В Кривом Роге сотрудники полиции прямо в нотариальной конторе задержали мужчин, которые похитили местного жителя и требовали переписать на них квартиру. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сообщается, что изначально потерпевший привез злоумышленникам $4 тыс., которые задолжал его товарищ. Однако нападающим этого оказалось мало - они похитили мужчину и требовали от него переписать на них квартиру в центральном районе Кривого Рога. «Напуганный мужчина позвонил жене и рассказал, что его удерживают неизвестные лица и для того, чтобы его отпустили, необходимо переписать на них квартиру. Женщина обратилась с заявлением в Криворожское отделение полиции. Она рассказала, что неизвестные уже 4 дня удерживают ее мужа. Было установлено, что мужчина поручился за своего товарища, который у общего знакомого взял в долг $4 тыс. и исчез. Прошел год и кредиторы сообщили, что нужно отдать долг товарища и договорились о встрече в г. Павлоград Днепропетровской области. 21 апреля 2017 26-летний мужчина взял нужную сумму и поехал на встречу с кредиторами, после чего с ним прервалась связь», - рассказали в пресс-службе. Под прикрытием полиции женщина взяла документы на квартиру и уехала к нотариусу, куда должны были приехать похитители вместе с мужем. Когда все участники сделки собрались у нотариуса, при заключении договора купли-продажи, оба злоумышленника были задержаны сотрудниками полиции. Работники уголовного розыска доставили их в Криворожский отдел полиции. Похитителями оказались жители Павлограда 23 и 26 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7