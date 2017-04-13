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| Криминал / Происшествия | 10:15 | 26.04.2017
В Кривом Роге мужчина среди дня угрожал пистолетом прохожим

Вчера, 25 апреля в 15.00 полицейские Кривого Рога получили вызов по причине разбоя на ул. Глаголева. Заявитель сообщал, что неизвестный угрожает прохожим пистолетом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

«Экипаж патрульных, которые прибыли на место первыми, обнаружили возле дома №8 компанию из трех мужчин и одной женщины. За явными признаками все четверо были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно», - говорится в сообщении.

После поверхностной проверки у гражданина 1984 г.р. были обнаружены наручники и предмет похожий на пистолет.

Над делом работает следственно-оперативная группа Покровского ОП.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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