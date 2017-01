| Криминал / Происшествия | 10:33 | 10.01.2017 В Марганце спасатели почти полтора часа тушили частный дом Вчера, 9 января, в 19:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Марганец. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в днепропетровской области. «Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что горит крыша частного жилого дома.

После тушения пожара были выполнены работы по разборке и раскрытия конструкций для выявления возможного последующего горения. Ликвидация пожара была в 21:30. Во время пожара была повреждена кровля дома, домашние вещи и мебель на общей площади 50 кв. м

Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении. К проведению пожарно-спасательным работам были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати пожар, Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7