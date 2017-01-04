В Марганце спасатели почти полтора часа тушили частный дом

Вчера, 9 января, в 19:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Марганец.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в днепропетровской области.

«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что горит крыша частного жилого дома.

После тушения пожара были выполнены работы по разборке и раскрытия конструкций для выявления возможного последующего горения. Ликвидация пожара была в 21:30.

Во время пожара была повреждена кровля дома, домашние вещи и мебель на общей площади 50 кв. м

Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.

К проведению пожарно-спасательным работам были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.