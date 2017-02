| Криминал / Происшествия | 14:24 | 01.02.2017 В метро Киева задержали военного с тротилом и гранатой Сегодня, 1 февраля, в столичном метро полиция задержала военнослужащего, который перевозил 54 тротиловые шашки, 100 запалов к ним, 600 патронов калибра 7,62 мм и гранату. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП г. Киев. «29-летнего мужчину задержали накануне около полуночи в вестибюле станции метро Житомирская «По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях», – говорили в сообщении. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

