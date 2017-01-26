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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:24 | 01.02.2017
В метро Киева задержали военного с тротилом и гранатой

Сегодня, 1 февраля, в столичном метро полиция задержала военнослужащего, который перевозил 54 тротиловые шашки, 100 запалов к ним, 600 патронов калибра 7,62 мм и гранату.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП г. Киев.

«29-летнего мужчину задержали накануне около полуночи в вестибюле станции метро Житомирская «По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях», – говорили в сообщении.

Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.
В метро Киева задержали военного с тротилом и гранатой

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы…

Сегодня, 1 февраля, в столичном метро полиция задержала военнослужащего, который перевозил 54 тротиловые шашки, 100 запалов к ним, 600 патронов калибра 7,62 мм и гранату.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

«29-летнего мужчину задержали накануне около полуночи в вестибюле станции метро Житомирская «По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях», – говорили в сообщении.

Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы. 
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Теги: происшествия

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