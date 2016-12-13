В Москве ушел из жизни внук Сталина

В России скончался внук Иосифа Сталина - Евгений Джугашвили, передает РИА Новости.

Джугашвили стало плохо на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Он упал, ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть внука Сталина.

О причинах смерти пока не сообщается.

Советский военный ученый, кандидат военных и исторических наук Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске в семье старшего сына Сталина Якова. В 1959 году он закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Евгений Джугашвили получил широкую известность, активно выступая в судах России и Украины, а также в обращениях к президенту РФ в защиту чести и достоинства Сталина.