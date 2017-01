| Криминал / Происшествия | 14:43 | 04.01.2017 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин В производстве следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области находятся материалы досудебного расследования о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 24 декабря около 20:00 минут в Никополе Днепропетровской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сообщается, что по ул. Электрометалургов, со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Героев Чернобыля, двигался автомобиль марки Mazda 6, который в районе дома № 206 совершил наезд на двух женщин-пешеходов. «Вследствие ДТП женщины получили тяжелые телесные повреждения, от которых тот же день умерли в медицинском учреждении. Водитель после ДТП скрылся в неизвестном направлении, бросив транспортное средство на месте происшествия», - отметили в ведомстве. С целью проведения полного и объективного расследования обстоятельств указанного события просьба свидетелей ДТП и лиц, имеющих полезную информацию, правоохранители просят позвонить следователям по тел. 050-930-97-15, 098-431-37-11 или 102.

