Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
05.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как будет праздноваться Рождество в Днепропетровской области»
05.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на Рождество в Днепропетровской области. Штормовые предупреждения в регионе»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:43 | 04.01.2017
В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин

В производстве следственного управления Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области находятся материалы досудебного расследования о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 24 декабря около 20:00 минут в Никополе Днепропетровской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что по ул. Электрометалургов, со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Героев Чернобыля, двигался автомобиль марки Mazda 6, который в районе дома № 206 совершил наезд на двух женщин-пешеходов.

«Вследствие ДТП женщины получили тяжелые телесные повреждения, от которых тот же день умерли в медицинском учреждении. Водитель после ДТП скрылся в неизвестном направлении, бросив транспортное средство на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

С целью проведения полного и объективного расследования обстоятельств указанного события просьба свидетелей ДТП и лиц, имеющих полезную информацию, правоохранители просят позвонить следователям по тел. 050-930-97-15, 098-431-37-11 или 102.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.01.2017 14:43 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин
04.01.2017 14:17 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
03.01.2017 13:59 Украина начнет выпускать винтовку М16
29.12.2016 09:21 Телеканал «1+1» могут лишить лицензии
Последние новости
04.01.2017
15:47		 Фонд Вилкула передал в Святогорскую Лавру продукты для переселенцев с детьми
04.01.2017
15:23		 В Украине вступил в силу новый порядок начисления стипендий
04.01.2017
14:43		 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика