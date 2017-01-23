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| Криминал / Происшествия | 10:29 | 25.01.2017
В Никополе полиция «на горячем» задержала магазинного вора

Во вторник, 24 января, в 09:54 к оператору на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области поступил сигнал «тревога» из охраняемого магазина, который расположен в Никополе на улице Т. Шевченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПО в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия через 4 минуты, правоохранители блокировали помещение, обследовали его, обнаружили разбитое окно и неизвестное лицо, находившееся внутри магазина.

«Благодаря четким действиям полицейские охраны задержали подозреваемого, который пытался выпрыгнуть из окна магазина. У задержанного были изъяты слесарные инструменты и нож. Правонарушителем оказался неработающий местный житель 1983 года рождения, который уже имел судимость по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)», - отметили в ведомстве.

Читайте также: в Днепропетровской области полиция охраны задержала вора, взломавшего магазин 

Задержанного мужчину доставили в Никопольский отдел полиции, ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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