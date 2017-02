| Криминал / Происшествия | 17:03 | 03.02.2017 В Никополе полиция охраны «на горячем» задержала домушника В среду, 1 февраля, в 20:36 работники группы реагирования полиции охраны в Днепропетровской области получили по линии «102» сообщение о том, что в городе Никополь по улице Патриотов Украины неизвестный пытается сломать металлическую решетку на окне дома. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПО в Днепропетровской области. Прибыв через несколько минут на место происшествия, группа реагирования полиции охраны при обследовании дома обнаружила следы проникновения. «Соблюдая меры личной безопасности, полицейские задержали мужчину, который находился внутри дома. Незваным гостем оказался местный житель 1987 года рождения, безработный и, как было установлено позже, трижды судимый по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). При внешнем осмотре у правонарушителя изъяли комплект слесарных инструментов, нож и отмычки», - отметили в ведомстве. По данному факту в Никопольском отделе полиции выясняют обстоятельства происшествия. Задержанному инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

