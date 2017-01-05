В Новомосковске горел частный магазин: пострадавших нет (ВИДЕО)
В среду, 11 января, в 04:20, в Службу спасения 101 жители города Новомосковск сообщили о пожаре. По телефону было сообщено, что горит частный магазин «Коралл» на ул. Техникумовской.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв к месту происшествия через 15 минут, пожарные приступили к тушению пожара магазина.
«Горели внутренние помещения и бытовые товары в самом магазине. В 04:40 пожар был локализован, а в 06:40 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.
По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники», - отметили в спасательном ведомстве.
В настоящее время причины возгорания выясняются правоохранительными органами. Люди на пожаре не пострадали.
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