В Новомосковске горел частный магазин: пострадавших нет (ВИДЕО)

В среду, 11 января, в 04:20, в Службу спасения 101 жители города Новомосковск сообщили о пожаре. По телефону было сообщено, что горит частный магазин «Коралл» на ул. Техникумовской.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв к месту происшествия через 15 минут, пожарные приступили к тушению пожара магазина.

«Горели внутренние помещения и бытовые товары в самом магазине. В 04:40 пожар был локализован, а в 06:40 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники», - отметили в спасательном ведомстве.

В настоящее время причины возгорания выясняются правоохранительными органами. Люди на пожаре не пострадали.

