В новомосковском детском садике отравились девять детей и трое взрослых

В Новомосковске в местную больницу попало девять детей (воспитанников дошкольного учебного заведения) и трое взрослых (персонала указанного детского сада) с подозрением на инфекционное заболевание.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По данному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Сейчас досудебное расследование продолжается.

