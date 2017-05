| Криминал / Происшествия | 08:53 | 15.05.2017 В новомосковском детском садике отравились девять детей и трое взрослых В Новомосковске в местную больницу попало девять детей (воспитанников дошкольного учебного заведения) и трое взрослых (персонала указанного детского сада) с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в прокуратуре Днепропетровской области. По данному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Сейчас досудебное расследование продолжается.

