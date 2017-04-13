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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 17:04 | 25.04.2017
В Одессе СБУ задержала 180 кг психотропов в контейнере с импортной обувью (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками изъяли в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт контейнер якобы с обувью из одной из стран Средиземноморья.

«Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто сто восемьдесят килограммов психотропных, известных под названием «каптогон». По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет $6 млн. Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза», - сообщили в введомстве.

Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
 
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Теги: Украина, общество, криминал

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