В Одессе у 17-летнего подростка изъяли 500 патронов

В Одесской области дома у 17-летнего подростка сотрудники полиции изъяли около 500 патронов калибра 7,62 мм.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

«Сначала подростка как «подозрительного гражданина» задержали в Одессе в ходе оперативно-профилактической отработки территории. При себе у него были 10 шт. патронов калибра 7,62 мм, а также телескопический предмет травматического действия.

Полицейские решили провести обыск дома у подростка, а там обнаружили еще 424 патрона калибра 7,62 мм.

Парень в своих показаниях объяснил, что патроны он нашел и решил оставить себе.

В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



