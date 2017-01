| Криминал / Происшествия | 15:44 | 26.01.2017 В Одесской области произошла вспышка болезни Боткина Под Одессой зафиксировали девять случаев заболевания вирусным гепатитом А с 14 декабря по 23 января в Татарбунарском районе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Татарбунарской РГА. «Заболели четыре ученика ПТУ-23, столько же учащихся школы I-III ступеней села Дмитровка и один взрослый житель. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение КЗ Татарбунарская ЦРБ», - говорится в сообщении. Справка. Гепатит А (болезнь Боткина, эпидемический гепатит) - острое инфекционное заболевание, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественно поражает печень. Заражение Гепатитом А происходит через пищу, зараженную воду, а также контактно-бытовым путем. Прежде всего, вирус попадает в пищевые продукты с рук. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

