| Криминал / Происшествия | 09:08 | 14.02.2017 В Одесской области взорвался жилой дом (ФОТО) Поселковый голова Людмила Прокопечко cообщила, что в поселке Доброслав Одесской области в жилом доме произошел мощный взрыв, передает «Корреспондент». По ее словам, на момент взрыва людей в доме не было. «Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа», - сообщила Прокопченко.



