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| Криминал / Происшествия | 18:13 | 03.02.2017
В Павлограде мужчина до полусмерти избил прохожую

Вечером 3 февраля в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефону обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что стал свидетелем преступления. Мужчина сообщил, что видел, как посреди улицы Короленко неизвестный бьет прохожую. Также свидетель заявил, что преследует нападающего, который пытается скрыться с места преступления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«Полицейские по горячим следам и по описанию свидетеля задержали нападавшего. Заметив, что за ним следят, мужчина пытался скрыться в темноте за деревом. Там же он выбросил отобранный у жертвы мобильный телефон. Злоумышленником оказался 51-летний житель села Вербки Павлоградского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время 46-летняя пострадавшая, которая потеряла сознание во время избиения, находится в больнице с тяжелыми травмами.

По данному факту следственным отделом Павлоградского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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