| Криминал / Происшествия | 12:15 | 16.02.2017 В Павлограде уроженец Казахстана зарезал своего племянника Приговором Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 65-летнего уроженца Казахстана признан виновным в убийстве племянника (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «В марте 2016 года обвиняемый вместе с приятелем дома распивал алкогольные напитки в помещении летней кухни. Вечером к ним пришел племянник хозяина тоже в состоянии алкогольного опьянения. На почве давних неприязненных отношений между дядей и племянником возникла словесная ссора, а затем драка, во время которой подсудимый связал руки молодому и нанес кухонным ножом смертельный удар в грудь, - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что свою вину злоумышленник признал частично. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Терновским отделом Павлоградской местной прокуратурой. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

