В Павлоградском районе местный житель во время пьянки убил своего собутыльника

В конце декабря 2016 года работники полиции получили информацию о том, что в одном из домовладений по ул. Чапаева в с. Троицкое (Павлоградский район Днепропетровской области) совершено убийство хозяина. Выехав на место происшествия, правоохранители на приусадебном участке домовладения обнаружили тело мужчины 60 лет с признаками насильственной смерти. Убийца присыпал тело соломой и оставил на улице.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

По итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый 50-летний сосед убитого.

«Оказалось, в тот день мужчины вместе употребляли спиртные напитки дома у пострадавшего. Между ними возникло недоразумение и дальнейшая ссора, в ходе которой нападающий нанес хозяину несколько ударов руками, в результате которых мужчина скончался. О совершенном убийстве никому не рассказал и спокойно лег спать», - добавили в полиции.

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По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Злоумышленника задержали. Сейчас он находится под стражей.

