В Покрове спасатели взломали дверь квартиры, чтобы пустить соцработников к парализованной пенсионерке

В воскресенье, 22 января в 15:22, на пункт связи 44-й государственной пожарно-спасательной части г. Покров поступило сообщение от работников территориального центра социального обслуживания населения о том, что в квартире по ул. Шатохина, их подопечную парализовало и она не в состоянии открыть входную дверь.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Оперативно прибывшие на место вызова спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры.

Сообщается, что пожилая женщина 1926 года рождения, в связи с плохим самочувствием, несколько дней не могла самостоятельно подняться с кровати чтобы открыть двери работникам, которые за ней ухаживают.