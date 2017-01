| Криминал / Происшествия | 10:34 | 23.01.2017 В Покрове спасатели взломали дверь квартиры, чтобы пустить соцработников к парализованной пенсионерке В воскресенье, 22 января в 15:22, на пункт связи 44-й государственной пожарно-спасательной части г. Покров поступило сообщение от работников территориального центра социального обслуживания населения о том, что в квартире по ул. Шатохина, их подопечную парализовало и она не в состоянии открыть входную дверь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры. Сообщается, что пожилая женщина 1926 года рождения, в связи с плохим самочувствием, несколько дней не могла самостоятельно подняться с кровати чтобы открыть двери работникам, которые за ней ухаживают. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7