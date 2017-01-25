В Покровском пожарные тушили автопарк: пострадал один человек (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО)

В воскресенье, 29 января, в 16:37 на «101» поступило сообщение от охранной фирмы «Явір» о пожаре в автомобильном боксе в пгт Покровское на ул.Пушкина. На момент прибытия пожарного подразделения огнем было охвачено одноэтажное нежилое здание автомобильного бокса на площади 180 м.кв., в которой находилось 5 единиц автомобильной техники.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Во время пожара пострадал водитель, 1969 года рождения, впоследствии от госпитализации отказался. Командиром тушения пожара было принято решение дополнительно привлечь резервную технику и личный состав.

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Уже в 18:50 пожар был ликвидирован, к работам были привлечены 8 спасателей и 2 единицы основной пожарной техники.

Дополнительно осуществлялся подвоз воды пожарно-сторожевой охраной. Причины возгорания устанавливают правоохранители.



