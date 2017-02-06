В Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух детей

В городе Карловка Полтавской области в мусорном баке обнаружили тела двух нерожденных детей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.

«Сообщение в Карловский отдел полиции сегодня поступило около 13:00. Местная жительница заявила о том, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей.

В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20-ти сантиметров», - говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают личность матери и обстоятельства происшествия.