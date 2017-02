| Криминал / Происшествия | 16:32 | 15.02.2017 В Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух детей В городе Карловка Полтавской области в мусорном баке обнаружили тела двух нерожденных детей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области. «Сообщение в Карловский отдел полиции сегодня поступило около 13:00. Местная жительница заявила о том, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей. В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20-ти сантиметров», - говорится в сообщении. Работники полиции устанавливают личность матери и обстоятельства происшествия. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

