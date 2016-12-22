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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:33 | 28.12.2016
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6: толчки дошли до Украины

Сегодня, 28 декабря, ночью на территории некоторых областей Украины зафиксировано незначительные подземные толчки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Сегодня, 28 декабря, в 01:20, в Румынии в районе гор Вранча зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5 баллов (по шкале Рихтера) на глубине 95 км.

Повторных толчков не зафиксировано.

Толчки также ощущались на территории Украины (южные районы Одесской области (г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса), г. Черновцы - по затухающей). По предварительной информации от 2 до 3 баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий», - говорится в сообщении.

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений.
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Теги: Украина, происшествия

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