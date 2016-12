| Криминал / Происшествия | 10:33 | 28.12.2016 В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6: толчки дошли до Украины Сегодня, 28 декабря, ночью на территории некоторых областей Украины зафиксировано незначительные подземные толчки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «Сегодня, 28 декабря, в 01:20, в Румынии в районе гор Вранча зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5 баллов (по шкале Рихтера) на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано. Толчки также ощущались на территории Украины (южные районы Одесской области (г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса), г. Черновцы - по затухающей). По предварительной информации от 2 до 3 баллов (по шкале Рихтера), без негативных последствий», - говорится в сообщении. По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

