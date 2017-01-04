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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:48 | 06.01.2017
В Самарском районе Днепра горел 2-этажный дом

В среду, 5 января, в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном дачном доме, который расположен на территории Самарского района Днепра на ул. 20 лет Победы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в середине комнаты на 1-м этаже, горели -домашние вещи, перекрытия и частично крыша.

«Оперативными действиями спасателей в 11:58 огонь удалось локализовать, а уже в 14:20 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных на пожаре нет, эвакуация не проводилась. К тушению пожара привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники», - отметили в спасательном ведомстве.

Причина возникновения пожара устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, пожар, Днепр

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