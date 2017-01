| Криминал / Происшествия | 08:50 | 16.01.2017 В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть, упав с дивана В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с дивана, передает «Фонтанка».



Отмечается, что 46-летний петербуржец пришел домой к другу, где мужчины совместно употребляли алкоголь. Гость в ходе застолья упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда медиков.



По факту смерти проводится проверка.

Теги: происшествия

