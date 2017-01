| Криминал / Происшествия | 09:15 | 12.01.2017 В Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда Неподалеку от города Нови-Сад в Сербии столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали 22 человека, передает «Корреспондент».



Пассажирский поезд на скорости 15 км/час протаранил задний вагон товарного состава. Сам машинист при столкновении не пострадал, тяжелые ранения получили четыре человека, еще 18 отделались незначительными травмами. Все пострадавшие были доставлены к ближайшему отделению скорой помощи на поезде, так как место, где произошел инцидент, оказалось недоступным для эвакуации.



