В школе на Закарпатье взорвался отопительный котёл

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Сегодня утром, 15 февраля, в Невицкой начальной школе на Закарпатье взорвался отопительный котёл.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.
Председатель ОГА Геннадий Москаль сообщил, что в Невицкой начальной школе обучается десять детей, в обеих классных комнатах здесь остались старые изразцовые печи.
«Ккотёл взорвался еще до начала учебного процесса, когда ни в котельной, ни в помещении самой школы никого не было, поэтому пострадавших в результате взрыва нет. По предварительной информации причина взрыва - попадание воды из системы отопления в котел из-за технических неисправностей», - говорится в сообщении.
Причины ЧП сейчас выясняют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.