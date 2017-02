| Криминал / Происшествия | 11:16 | 15.02.2017 В школе на Закарпатье взорвался отопительный котёл Сегодня утром, 15 февраля, в Невицкой начальной школе на Закарпатье взорвался отопительный котёл. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации. Председатель ОГА Геннадий Москаль сообщил, что в Невицкой начальной школе обучается десять детей, в обеих классных комнатах здесь остались старые изразцовые печи. «Ккотёл взорвался еще до начала учебного процесса, когда ни в котельной, ни в помещении самой школы никого не было, поэтому пострадавших в результате взрыва нет. По предварительной информации причина взрыва - попадание воды из системы отопления в котел из-за технических неисправностей», - говорится в сообщении.



Причины ЧП сейчас выясняют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

