Криминал / Происшествия | 14:12 | 31.01.2017 В Синельниково мужчина убил пенсионерку ради мобильного и 100 грн Синельниковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 40-летнего гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 и п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном противоправном причинении смерти другому лицу из корыстных побуждений). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «В ноябре 2016 года у подъезда жилого дома в г. Синельниково мужчина совершил разбойное нападение на знакомую 67-летнюю пенсионерку. Дождавшись, когда потерпевшая откроет двери квартиры, злоумышленник ударил ее по голове, обмотал лицо липкой лентой так, чтобы женщина не могла дышать, после чего завладел мобильным телефоном, денежными средствами в сумме 100 грн и 40 пачками сигарет. Труп женщины накрыл ковром и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

