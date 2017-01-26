В Синельниково мужчина убил пенсионерку ради мобильного и 100 грн

Синельниковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 40-летнего гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 и п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, а также в умышленном противоправном причинении смерти другому лицу из корыстных побуждений).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«В ноябре 2016 года у подъезда жилого дома в г. Синельниково мужчина совершил разбойное нападение на знакомую 67-летнюю пенсионерку. Дождавшись, когда потерпевшая откроет двери квартиры, злоумышленник ударил ее по голове, обмотал лицо липкой лентой так, чтобы женщина не могла дышать, после чего завладел мобильным телефоном, денежными средствами в сумме 100 грн и 40 пачками сигарет. Труп женщины накрыл ковром и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.