Криминал / Происшествия | 13:46 | 14.02.2017 В Славянске СБУ задержала члена ДНР, который пытал украинских заложников (ВИДЕО) Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали в Славянске участника «ДНР», который подозревается в пытках украинских заложников. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба СБУ. «В июле злоумышленник по прозвищу «Крутой» перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБ Украины в Донецкой области. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно истязал и издевался над заложниками. Оперативники спецслужбы задержали боевика, который приехал на территорию контролируемую украинской властью для оформления пенсии», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

