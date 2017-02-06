В Славянске СБУ задержала члена ДНР, который пытал украинских заложников (ВИДЕО)
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали в Славянске участника «ДНР», который подозревается в пытках украинских заложников.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба СБУ.
«В июле злоумышленник по прозвищу «Крутой» перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБ Украины в Донецкой области. По свидетельству освобожденных военных, он регулярно истязал и издевался над заложниками. Оперативники спецслужбы задержали боевика, который приехал на территорию контролируемую украинской властью для оформления пенсии», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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