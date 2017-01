| Криминал / Происшествия | 11:38 | 24.01.2017 В Соборном районе пожарные спасли 5 человек из горящей многоэтажки Вчера, 23 января, в 18:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в доме повышенной этажности по пер. Экипажный Соборного района города Днепр. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник на балконе десятого этажа однокомнатной квартиры. Во время пожара с помощью аппаратов на сжатом воздухе по лестничным клеткам были спасены 5 человек, а именно: три пенсионера (1930, 1936 и 1938 рождения), 46-летний мужчина и женщина, 43 года. Кроме этого, выведено на свежий воздух 22 человека из них 4 детей. В 19:02 пожар был локализован, а в 19:07 полностью ликвидирован», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что пожаром уничтожены домашние вещи на балконе, оконные рамы на кухне и в жилой комнате, повреждены стеклопакет балкона на одиннадцатом этаже. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, погода, Днепр Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

