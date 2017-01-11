В США умерла самая старая горилла в мире

В США в возрасте 60 лет умерла самая старая горилла в мире, передает «Русская служба BBC».

В зоопарке сообщили, что она спокойно умерла во сне, а работники зоопарка обнаружили ее тело рано утром.

Тело Коло будет кремировано, а похоронят гориллу в зоопарке, где она жила. Также будет проведено исследование, чтобы понять причины ее смерти.

Коло родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе.

В декабре в зоопарке справляли ее шестидесятилетие. Коло прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы.

В зоопарке не замечали признаков того, что Коло себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль.

Коло за свою долгую жизнь стала мамой трех горилл, а также бабушкой 16 горилл. Ее дочь Эмми стала первым представителем второго поколения горилл, рожденных в неволе.

