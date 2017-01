| Криминал / Происшествия | 09:22 | 18.01.2017 В США умерла самая старая горилла в мире В США в возрасте 60 лет умерла самая старая горилла в мире, передает «Русская служба BBC». В зоопарке сообщили, что она спокойно умерла во сне, а работники зоопарка обнаружили ее тело рано утром. Тело Коло будет кремировано, а похоронят гориллу в зоопарке, где она жила. Также будет проведено исследование, чтобы понять причины ее смерти. Коло родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе. В декабре в зоопарке справляли ее шестидесятилетие. Коло прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы. В зоопарке не замечали признаков того, что Коло себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль. Коло за свою долгую жизнь стала мамой трех горилл, а также бабушкой 16 горилл. Ее дочь Эмми стала первым представителем второго поколения горилл, рожденных в неволе.

