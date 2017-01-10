В США ушел из жизни голливудский актер, озвучивший «Том и Джерри»

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В Лос-Анджелесе ушел из жизни американский актер и комик Ричард Готье, передает ONLINE.UA.
Артисту было 85 лет.
Трагическую новость сообщила изданию дочь актера — Дэнис.
По ее словам, причиной смерти отца стала пневмония.
Ричард Готье известен зрителю по сериалам: «Ангелы Чарли», «Мэтлок», «Чудо-женщина», «Рыцарь дорог» и «Моя жена меня приворожила».
Также он исполнил роль Робота Хайми в американском комедийном телесериале «Напряги извилины».
Кроме этого, Готье принимал участие в озвучке мультфильмов: «Утиные истории», «Джо-солдат», «Трансформеры», «Смурфики», и «Том и Джерри».