| Криминал / Происшествия | 11:48 | 16.01.2017 В США ушел из жизни голливудский актер, озвучивший «Том и Джерри» В Лос-Анджелесе ушел из жизни американский актер и комик Ричард Готье, передает ONLINE.UA. Артисту было 85 лет. Трагическую новость сообщила изданию дочь актера — Дэнис. По ее словам, причиной смерти отца стала пневмония. Ричард Готье известен зрителю по сериалам: «Ангелы Чарли», «Мэтлок», «Чудо-женщина», «Рыцарь дорог» и «Моя жена меня приворожила». Также он исполнил роль Робота Хайми в американском комедийном телесериале «Напряги извилины». Кроме этого, Готье принимал участие в озвучке мультфильмов: «Утиные истории», «Джо-солдат», «Трансформеры», «Смурфики», и «Том и Джерри». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7