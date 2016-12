| Криминал / Происшествия | 09:34 | 27.12.2016 В США ушла из жизни астроном Вера Рубин, открывшая темную материю В Принстоне (штат Нью-Джерси, США) на 89 году жизни умерла американский астроном Вера Рубин, которая помогла найти существенные доказательства существования темной материи, передает «РБК-Украина». О смерти исследовательницы сообщил ее сын Аллан Рубин, профессор геонаук в Принстонском университете. По предварительной информации, Рубин умерла еще 25 декабря по «естественной причине». Достижения астронома Веры Рубин Вера Рубин занималась изучением правильности законов вращения галактик и их скоплений. В ходе работы она обнаружила, что галактики вращаются не так, как предполагалось ранее, и обосновала теорию, что работу этого закона нарушала некая сила - темная материя. За свои научные достижения Рубин была удостоена множество наград. Она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук. За свою научную карьеру Вера Рубин исследовала более 200 галактик. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

