В США ушла из жизни астроном Вера Рубин, открывшая темную материю

В Принстоне (штат Нью-Джерси, США) на 89 году жизни умерла американский астроном Вера Рубин, которая помогла найти существенные доказательства существования темной материи, передает «РБК-Украина».

О смерти исследовательницы сообщил ее сын Аллан Рубин, профессор геонаук в Принстонском университете.

По предварительной информации, Рубин умерла еще 25 декабря по «естественной причине».

Достижения астронома Веры Рубин Вера Рубин занималась изучением правильности законов вращения галактик и их скоплений. В ходе работы она обнаружила, что галактики вращаются не так, как предполагалось ранее, и обосновала теорию, что работу этого закона нарушала некая сила - темная материя. За свои научные достижения Рубин была удостоена множество наград. Она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук.

За свою научную карьеру Вера Рубин исследовала более 200 галактик.