Криминал / Происшествия | 10:39 | 16.01.2017 В США зафиксирована первая смерть от устойчивой к 26 антибиотикам бактерии В США 70-летняя женщина скончалась от опасной бактерии, устойчивой ко всем 26 известным американским врачам антибиотикам, передает «ТСН». В августе 2016 года жительница штата Невада вернулась на родину после долгого пребывания в Индии, где американка повредила правую ногу и рана воспалилась. В сентябре женщина скончалась от септического шока. Врачи обнаружили в образцах ткани умершей бактерию Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии или палочка Фридлендера). Эта бактерия давно известна ученым, однако ее новый штамм, убивший женщину, оказался устойчив ко всем доступным антимикробным препаратам. Особую тревогу вызывает у ученых то, что супербактерия способна передавать свою устойчивость другим бактериям. Причиной появления устойчивых к антибиоткиам микроорганизмов исследователи называют чрезмерное и неправильное использование антимикробных препаратов, особенно в животноводстве, которое приводит к выработке у бактерий сопротивляемости и повышает их живучесть.

