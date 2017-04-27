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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:56 | 15.05.2017
В Тернополе из окна военкомата выпал призывник

В Тернополе призывник, пытаясь самовольно покинуть пределы расположения сборного пункта областного военкомата, выпал из окна пятого этажа здания. Инцидент произошел в воскресенье, 14 мая.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе оперативного командования Запад.

«В результате падения призывник, по предварительным данным медицинского заведения, получил тяжкие телесные повреждения. Военнослужащими наряда по областном сборном пункта было предоставлено неотложную медицинскую помощь последнему, осуществлен вызов кареты скорой помощи, которой тот был сразу доставлен в реанимационное отделение Тернопольской университетской больницы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед инцидентом медкомиссия признала призывника годным к прохождению военной службы и он был призван в ряды ВСУ.

Все детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

 
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Теги: происшествия

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