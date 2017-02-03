В учебных заведениях Киева отравились 42 ребенка

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В трех учебных заведениях Киева отравились42 ребенка.
Среди них специализированный музыкальный интернат им. Лысенко, государственное хореографическое училище и художественная школа имени Тараса Шевченко.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы Украины.
«Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. На стационарном лечении остаются 8 пострадавших. Работу предприятия, которое обеспечивало поставку продовольствия прекратили. Начато служебное расследование», - говорится в сообщении ведомства.