Криминал / Происшествия | 09:37 | 06.02.2017 В учебных заведениях Киева отравились 42 ребенка В трех учебных заведениях Киева отравились42 ребенка. Среди них специализированный музыкальный интернат им. Лысенко, государственное хореографическое училище и художественная школа имени Тараса Шевченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы Украины. «Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. На стационарном лечении остаются 8 пострадавших. Работу предприятия, которое обеспечивало поставку продовольствия прекратили. Начато служебное расследование», - говорится в сообщении ведомства.

