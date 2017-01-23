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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:42 | 25.01.2017
В Украине еще один человек умер от гриппа

За третью неделю января в Украине зарегистрирован один летальный случай от гриппа - в Киеве.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минздрава.

С 16 по 22 января высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Волынской области, Закарпатской и Днепропетровской областях.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 190 тыс. человек, из них 55,7% - это дети в возрасте до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области -745,5, наименьший в Харьковской области - 281,2 на 100 тыс. населения.

Читайте также: «Во время эпидемии от гриппа на Днепропетровщине умерло 2 человека», - Госпродпотребслужба  
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Теги: Украина, здоровье, происшествия

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