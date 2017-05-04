В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные

В Украине мошенники изобрели новый способ обмана банкоматов принимающих наличные средства, в частности - валюту.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава правления ПАО «Укрсоцбанк» Тамара Савощенко.

Она отметила, что мошенники «создают» новую купюру, склеив ее из половинки настоящей и половины фальшивой. Несовершенная система проверки терминала принимает предлагаемую банкноту за настоящую и зачисляет соответствующую сумму на счет злоумышленника.

«В последнее время мы в банке столкнулись с новым видом мошенничества - в наших банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты. Поскольку части такой купюры - это кусочки реального доллара, на них есть все защитные элементы и наш банкомат ее воспринимает как платежную. Хитро, не так ли?», - отметила Тамара Савщенко.

Она добавила, что в настоящее время уже начата работа над совершенствованием банкоматов в части распознавания таких подделок. До завершения необходимых доработок опцию приема валюты через банкоматы пришлось временно отключить.

