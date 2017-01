| Криминал / Происшествия | 13:41 | 27.01.2017 В Украине собираются отменить празднование 8 марта и 9 мая Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что для парламента подготовили законопроект, касающийся отмены в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая, передает «ТСН». «Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственный праздник, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, благоустройство этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного благоустройства. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон», - считает он. Он отметил, что на государственной уровне должны отмечаться только те праздники, которые посвящены событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции, а не те, что остались от советского прошлого.

