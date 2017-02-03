В Украине впервые будут судить чиновника за неподанную декларацию

В Украине впервые направлен в суд акт по обвинению в умышленном непредоставлении субъектом декларирования е-декларации.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дело направлено против старшего следователя по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Сообщается, что он умышленно не подал до 1 ноября 2016 года ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства.

Также чиновник обвиняется во взяточничестве.

Согласно данным ГПУ, он требовал и получил $ 10 тыс. за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

