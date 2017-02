| Криминал / Происшествия | 12:23 | 08.02.2017 В Украине впервые будут судить чиновника за неподанную декларацию В Украине впервые направлен в суд акт по обвинению в умышленном непредоставлении субъектом декларирования е-декларации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Дело направлено против старшего следователя по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Сообщается, что он умышленно не подал до 1 ноября 2016 года ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства. Также чиновник обвиняется во взяточничестве. Согласно данным ГПУ, он требовал и получил $ 10 тыс. за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

