В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав

За прошедшую неделю, с 25 декабря по 1 января - в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев из-за гриппа.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минздрава.

«На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший – в Луганской областях.

Отмечается, что с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года показатель заболеваемости среди населения был на 12% меньше предыдущего, тенденция к росту заболеваемости уменьшилась. Специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.