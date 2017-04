| Криминал / Происшествия | 10:24 | 25.04.2017 В Украину не пустили еще одного российского актера Российскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову запретили въезд на территорию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра», - отметил Сафонов. Сам актер в комментариях пояснил, что был на съемках в Крыму, однако это, по его словам, было еще до аннексии. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

