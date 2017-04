| Криминал / Происшествия | 11:03 | 26.04.2017 В заброшенном здании на территории больницы Мечникова убили и сожгли мужчину В понедельник, 24 апреля, к полицейским Днепра поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на территории ДОКБ им. Мечникова было обнаружено тело мужчины. Впоследствии было установлено, что пострадавший скончался от травмы головы. Кроме этого, во время пожара у умершего сильно обгорела нога. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, был установлен и задержан оперативными работниками Соборного отделения полиции. Им оказался 24-летний мужчина, ранее судимый за разбой. «Полицейские установили, что свидетелями убийства стали два человека - другие бездомные. Они также находились в заброшенном доме, поэтому видели и слышали, как мужчины распивали водку, а потом начали ссориться. Свидетели рассказали, что соперники сражались между собой, а потом увидели, как из комнаты идет дым. Забежав в комнату, они увидели на земле человека, прикрытого горящим одеялом. Один из них сразу позвонил в полицию и вызвал пожарных», - рассказал начальник криминальной полиции Соборного отделения полиции майор полиции Виталий Белокриницкий. По факту убийства следственным отделением Соборного отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

