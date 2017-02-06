В Запорожье бывший учитель развращал 15-летнюю студентку

В Запорожье 40-летний бывший учитель подозревается в совершении развратных действий в отношении 15 летней студентки 1 курса одного из колледжей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

«24 января в Александровское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о совершении местным жителем развратных действий в отношении 15-летней девушки.

Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 «развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушителем является 40-летний бывший учитель, который совершал развратные действия в отношении 15 летней студентки 1 курса одного из колледжей.

Подозреваемый и несовершеннолетняя отрицали наличие между ними каких-либо сексуальных отношений. Следователи назначили ряд судебных экспертиз», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в четверг, 9 февраля, злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

