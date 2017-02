| Криминал / Происшествия | 14:14 | 14.02.2017 В Запорожье бывший учитель развращал 15-летнюю студентку В Запорожье 40-летний бывший учитель подозревается в совершении развратных действий в отношении 15 летней студентки 1 курса одного из колледжей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Запорожской области. «24 января в Александровское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о совершении местным жителем развратных действий в отношении 15-летней девушки. Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 «развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушителем является 40-летний бывший учитель, который совершал развратные действия в отношении 15 летней студентки 1 курса одного из колледжей. Подозреваемый и несовершеннолетняя отрицали наличие между ними каких-либо сексуальных отношений. Следователи назначили ряд судебных экспертиз», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в четверг, 9 февраля, злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7