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| Криминал / Происшествия | 09:36 | 24.04.2017
В Запорожье охранник больницы убил пациента, который пытался самовольной уйти домой

В Запорожье охранник больницы убил пациента, который находился на стационарном лечении, но несколько раз пытался самовольно уйти домой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области.

Как сообщается, информация о смерти в больнице пациента 1964 года рождения «при невыясненных обстоятельствах» поступила в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья в феврале. В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений.

«Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался», - отмечается в сообщении.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины – «тяжкое телесное повреждение». Согласно санкции статьи, сотруднику охраны больницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное следствие продолжается. 
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Теги: происшествия

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