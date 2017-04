| Криминал / Происшествия | 09:36 | 24.04.2017 В Запорожье охранник больницы убил пациента, который пытался самовольной уйти домой В Запорожье охранник больницы убил пациента, который находился на стационарном лечении, но несколько раз пытался самовольно уйти домой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области. Как сообщается, информация о смерти в больнице пациента 1964 года рождения «при невыясненных обстоятельствах» поступила в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья в феврале. В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений. «Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался», - отмечается в сообщении. На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины – «тяжкое телесное повреждение». Согласно санкции статьи, сотруднику охраны больницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное следствие продолжается. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

