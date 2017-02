| Криминал / Происшествия | 12:40 | 17.02.2017 В Запорожье поймали педофила Злоумышленник, который совершал развратные действия в отношении малолетних девочек, будет ждать приговор суда за решеткой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. «По ходатайству процессуального прокурора Запорожской местной прокуратуры № 3 судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику, который совершал развратные действия в отношении малолетних детей», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

