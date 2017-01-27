В Запорожской области полиция изъяла партию наркотиков на 20 млн грн (ВИДЕО)

В Запорожской области полиция изъяла партию наркотиков на 20 млн грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко сообщил, что правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков.

«Во время обысков изъято почти 3 кг кокаина, около 0,5 кг гашиша, 15 граммов героина, по 100 граммов амфетамина и опиума, а также около 1 тыс. таблеток «экстази». Также изъято огнестрельное оружие, взрывчатку, детонаторы», - сообщил он.

По его словам, в конце прошлого года сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Запорожской области получили информацию, что на территории области действует преступная группировка. Злоумышленники наладили поставки и сбыт наркотических средств: кокаина, героина и психотропного вещества «экстази».

Полиция задержала основного фигуранта дела - криминального «авторитета». Человек непосредственно отвечал за поставки, хранения и оптовый сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

«Преступная группировка имела очень обширные связи в преступной среде, как на территории Украины, так и за ее пределами. В своей деятельности они придерживались чрезвычайных уровней конспирации », - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности.

Андрей Кихтенко добавил, что несмотря на это полиции удалось получить фактические данные о противоправной деятельности указанной группы.

«В частности, полицейским стала известно о непосредственном местонахождение «логистического центра», где хранили запрещенные вещества. Кроме этого правоохранители изъяли охотничье ружье, два пистолета ТТ, две оборонительные гранаты Ф1, одну наступательную гранату, радиоприемники, дистанционные взрыватели», - добавил он.

Подозреваемый задержан в порядке 208 статьи УПК. На данный момент избирается мера пресечения, проводятся дальнейшие действия, направленные на выявление других членов группировки и канала поставки. Задержанному гражданину грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

