В Желтых Водах грабители бросили гранату и обстреляли сотрудников охранного агентства

В понедельник, 23 января, около 03:00 на булл. Славы в г. Желтые Воды сработал сигнал тревоги. Прибывшие по сработке сигнализации сотрудники охранного агентства начали осматривать банкомат, в это время из отверстия в стене выпал неизвестный предмет и взорвался. После этого через это же отверстие в стене из помещения магазина выбежали двое неизвестных мужчин и открыли огонь по охранникам.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на вызов сразу после совершения преступления, установила, что злоумышленники попали внутрь строительного магазина, отогнув металлический лист на оконной раме. После этого они с помощью газового резака пытались добраться сейфа банкомата, однако успели только повредить защитный кожух. Денежные средства похищены не были.

«С места происшествия были изъяты скобка в пылу от гранаты, две гильзы калибра 9 мм и другие вещественные доказательства, благодаря которым будет доказана вина злоумышленников», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Принимаются меры по установлению и задержанию разбойников.

